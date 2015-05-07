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Hrant Dink, Kamp Armen'i, 'Kırlangıcın yuvasını' anlatıyor...

07 Mayıs 2015 18:54

Kurucusu olduğu Agos gazetesi önünde sırtından üç kurşunla öldürülen Hrant Dink, çocukluğunu geçirdiği ve yöneticiliğini yaptığı Tuzla Ermeni Çocuk Kampı (Kamp Armen)'nın ellerinden alınışını CNN Türk'te yayınlanan 'Kırlangıcın Yuvası' belgeselinde anlatıyor. Dink, kampın ellerinden alınması ile ilgili, "Hayatta kafamda tek bir mücadele varsa o da, bu kamptır. Orayı alacağız ve yine cennette çevireceğiz. Kırlangıcın yuvasını dağıtırsınız da hava çaresiz çırpınır ya, benim bu konudaki isyanım o kırlangıç gibidir" diyor.

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