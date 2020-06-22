How I Met Your Mother’in Ted Mosby’si, Trump’ın konuşmasını şarkı olarak seslendirdi

How I Met Your Mother’de Ted Mosby ’yi canlandıran Josh Radnor , ABD Başkanı Donald Trump ’ın Tulsa’da düzenlediği miting konuşmasının sözlerini gitar eşliğinde şarkı olarak seslendirdi. Radnor, Trump’ın iyi bir söz yazarı olmadığını söyledi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mart ayından bu yana seçim çalışmalarına ara veren ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Tulsa'da düzenlediği seçim mitinginin yankıları devam ediyor.

Covid-19 vaka sayısının ülkede 2 milyonu geçtiği bir dönemde düzenlen mitinge Trump’ın rampa konuşması damgasını vurdu.

Trump, 6 dakika boyunca neden West Point askeri akademisindeki platform rampasından bebek adımlarıyla aşırı dikkatli bir şekilde indiğini anlatmıştı.

Sosyal medya üzerinden de birçok kişi tarafından tiye alınan konuşma, How I Met Your Mother (Annenizle Nasıl Tanıştım) dizisinde Ted Mosby'ye hayat veren aktör ve müzisyen Josh Radnor tarafından şarkı haline getirildi.