How I Met Your Mother’in Ted Mosby’si, Trump’ın konuşmasını şarkı olarak seslendirdi

22 Haziran 2020 15:27
How I Met Your Mother’de Ted Mosby’yi canlandıran Josh Radnor, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tulsa’da düzenlediği miting konuşmasının sözlerini gitar eşliğinde şarkı olarak seslendirdi. Radnor, Trump’ın iyi bir söz yazarı olmadığını söyledi.
Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mart ayından bu yana seçim çalışmalarına ara veren ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Tulsa'da düzenlediği seçim mitinginin yankıları devam ediyor.
Covid-19 vaka sayısının ülkede 2 milyonu geçtiği bir dönemde düzenlen mitinge Trump’ın rampa konuşması damgasını vurdu.
Trump, 6 dakika boyunca neden West Point askeri akademisindeki platform rampasından bebek adımlarıyla aşırı dikkatli bir şekilde indiğini anlatmıştı.
Sosyal medya üzerinden de birçok kişi tarafından tiye alınan konuşma, How I Met Your Mother (Annenizle Nasıl Tanıştım) dizisinde Ted Mosby'ye hayat veren aktör ve müzisyen Josh Radnor tarafından şarkı haline getirildi.
Twitter üzerinden “Trump'ın Tusla mitinginin delice olan rampa konuşmasını müziğe ayarladım" diye yazan Radnor, “İyi bir söz yazarı değil. Amin” ifadelerini kullandı.
Radnor, konuşmayı gitar çalarak seslendirdi.
Trump söz konusu rampadan kolayca inememesini; ayakkabılarının dibinin kaygan deri olmasına, çok terlemesine ve çok fazla selam vermek zorunda kaldığı için yorulmuş olmasına bağlamıştı.
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