T24 LogoT24 Logo
Haberler

House Of The Dragon’un ilk fragmanı yayınlandı

House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanıyor

05 Ekim 2021 14:07

İzlenme rekorları kıran Game of Thrones serisinin öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinden ilk fragman geldi.

George R. R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan ve Game of Thrones’un 300 yıl öncesinde geçecek House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanıyor.

Doctor Who dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Matt Smith, Daemon Targaryen karakterini üstlenirken, Emma D’Arcy de onun yeğeni Rhaenyra Targaryen’i canlandırıyor.

Game of ThronesHouse Of The Dragonfragman

Diğer Videolar

Akşener: Kadına düşman bu zihniyetten, ilk sandıkta kurtulacağız:

Tekerlekli sandalyedeki adamı yumruklayıp gasp ettiler

AKP dış politikasının belirleyicisi dolar kuru mu?

İmamoğlu vatandaşın arabasına bindi: Destek istiyoruz, bizi dinle; bak senin için de güzel şeyler söylüyoruz

Bergen filmi ekibinden kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek: 'Sen affetsen ben affetmem'

Hırsızlık için girdiği dükkânda dayak yedi, daha sonra geri gelip kurşun yağdırdı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24