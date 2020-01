Hostesin ırkçı söylemi tepki topladı

British Airways’te çalışan bir hostesin Snapchat videosu, infiale yol açtı. Nijerya uçuşu öncesinde siyahlar hakkında ırkçı ifadeler kullanan hostes hakkında soruşturma başlatıldı. Cuma gecesi İngiltere’nin başkenti Londra’dan Nijerya’nın başkenti Abuja’ya giden British Airways uçağının hostesi, Snapchat hesabından bir video paylaştı. “Bu uçuşla başa çıkamayacağım” başlığıyla yayımlanan videoda, kadın şu ifadeleri kullandı: “Şimdi hepiniz Cuma gecesine hazırlanıyorsunuz. İçmeye başlıyorsunuz. Ben de burada işe gitmeye hazırlanıyorum. Can yeleğini takacağım, çıkışları göstereceğim, tavuk ya da et vereceğim. Bu nasıl bir Cuma akşamı! İşin iyi tarafı Nijerya’ya gidiyorum ve orada büyük siyah erkekler olacak. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Bütün Nijeryalılar ‘Bana kola ver, et ver’ ‘Neden et kalmadı, et istiyorum!’ diyecek. ‘Özür dilerim beyefendi, et kalmadı’ diyeceğim.” “Bütün Nijeryalılar daha iyi koltuk isteyecek çünkü sığamayacaklar” da diyen kadın, siyah erkeklerin cinsel organlarıyla ilgili ifadeler kullandı. Sarışın hostesin siyah erkeklerle ilgili ifadeleri, ırkçılık yaptığı gerekçesiyle tepki toplayınca, çalıştığı şirket hakkında soruşturma başlattı. British Airways’ten yapılan açıklamada, şirketin bütün çalışanlarından profesyonellik beklediği vurgulandı.