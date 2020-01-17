Horoz, kendisine taş atan postacıya böyle saldırdı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">İstanbul’da sokakta yürüyen bir postacı yanında yürüyen horoza taş attı. Horoz ise kendisine taş atan postacıyı kovaladı. Horozun postacıyı kovaladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.</p>\n<div id="share-bar">\n<div class="share">\n<div class="fb-like" data-href="http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/1714845/horozun-kendisine-tas-atan-postacidan-intikam-aldigi-anlar-kamerada.html" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">\n<p>İstanbul’da bir postacı, sokakta yürürken kendisine yaklaşan horoza taş attı. Postacıyı takip eden horoz, iki kez saldırdı. Horoza direnmeye çalışan postacı, koşarak bir binaya sığınmak zorunda kaldı.</p>\n<p>Postacının horozla mücadelesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.</p>\n<p>Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca yüzlerce yorum aldı.</p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>