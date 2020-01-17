Horoz, kendisine taş atan postacıya böyle saldırdı

İstanbul’da bir postacı, sokakta yürürken kendisine yaklaşan horoza taş attı. Postacıyı takip eden horoz, iki kez saldırdı. Horoza direnmeye çalışan postacı, koşarak bir binaya sığınmak zorunda kaldı.

Postacının horozla mücadelesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca yüzlerce yorum aldı.