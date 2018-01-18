T24 LogoT24 Logo
Haberler

Horoz dövüştürenler, Erdoğan'a Akşener'in kayınpederini 'hatırlattı': 2 milyon oyu kaydırmak istiyorlar...

18 Ocak 2018 14:11

Son zamanlarda hayvanlara yönelik şiddet haberlerinin artması üzerine, yeni bir yasal düzenlemeye gidiliyor. Kanun taslağındaki yaptırımlar arasında, köpek ve horozlara yapıldığı gibi, hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenlere hapis cezası öngörülüyor. Bu yasaya, horoz dövüştürenlerden tepki geldi. "Sizden bugün zor günümüzde bizim yanımızda olmanızı istiyoruz" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen horoz dövüşçüsü, Meral Akşener'in kayınpederinin horozcu olduğunun konuşulduğunu söyledi ve "2 milyon oyu Akşener'e kaydırmak istiyorlar" mesajını verdi...

ETİKETLER

horoz dövüşçüerdoğanmeral akşener2 milyon oykanun

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ocak 2020

Teklif komisyondan geçti; bekçilere 'silah ve zor kullanma' yetkisinin verilmesi gündemde: Vatandaş ne düşünüyor?

Güneş'in en net görüntüleri çekildi

Kaftancıoğlu, moto kuryelerle buluştu: Riskli meslek grubuna alınması gerekiyor

Çin'den dönen vatandaşlar bölgedeki virüs endişesini anlattı: Bir hafta boyunca otelden çıkamadım

Gazetecilik tartışıldı; İnternethaber'in sahibi yayını terk etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24