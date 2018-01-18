Horoz dövüştürenler, Erdoğan'a Akşener'in kayınpederini 'hatırlattı': 2 milyon oyu kaydırmak istiyorlar...

Son zamanlarda hayvanlara yönelik şiddet haberlerinin artması üzerine, yeni bir yasal düzenlemeye gidiliyor. Kanun taslağındaki yaptırımlar arasında, köpek ve horozlara yapıldığı gibi, hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenlere hapis cezası öngörülüyor. Bu yasaya, horoz dövüştürenlerden tepki geldi. "Sizden bugün zor günümüzde bizim yanımızda olmanızı istiyoruz" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen horoz dövüşçüsü, Meral Akşener'in kayınpederinin horozcu olduğunun konuşulduğunu söyledi ve "2 milyon oyu Akşener'e kaydırmak istiyorlar" mesajını verdi...