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Horoz dövüşçüsünden Kılıçdaroğlu'na: Bas bas bağırıyoruz, niye horozcular için adalet demediniz?

17 Nisan 2018 14:31

Hayvanlara yönelik şiddete cezayı öngören yasalar dolayısıyla mağdur olduklarını iddia eden horoz dövüşçüleri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Bas bas bas bağırıyoruz, bir kere niye sesimizi duymadınız, niye bu horozcular için de adalet demediniz?" diye seslendi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nun son toplantısında görüşülen kanun tasarısına göre horoz dövüşleri ve deve güreşleri yapan veya yaptıranlara da hapis cezası geliyor. Bunları yapanlar için iki aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bu düzenlemeye ise horoz dövüştürenlerden tepki var. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapısını çalan Ali Çiftel, bu sefer de şansını Kılıçdaroğlu ile denedi. Horozcu Ali Çiftel, çektiği bir video ile Adalet Yürüyüşü'ne atıfta bulunarak, "Sayın Kılıçdaroğlu, siz bayrakları eline alıp da salladığınız zaman, Türkiye için mi adalet istediniz, yoksa sadece kendi milletvekiliniz için mi sallayıp adalet istediniz. Niye 'İnsanlar bu hayvan sporunu yaparken mağdur olmasın' demediniz?" diye sordu. Odatv'nin aktardığına göre Çiftel, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Türkiye için istediyseniz 7 aydır bas bas bas bağırıyoruz, bir kere niye sesimizi duymadınız, niye bu horozcular için de adalet demediniz" dedi. Çiftel, "Benim sesime kulak tıkamayın, halkız biz, halk" derken, Adalet Yürüyüşü'nün kendileri için olmadığını belirterek, "Bizler için de olsaydı, bunca bağırmamıza rağmen, kör, dilsiz, sağır olmazdınız" dedi. Çiftel, geçmişte çektiği bir videoda da "Sizden bugün zor günümüzde bizim yanımızda olmanızı istiyoruz" demiş, Meral Akşener'in kayınpederinin horozcu olduğunun konuşulduğunu söylerken ve "2 milyon oyu Akşener'e kaydırmak istiyorlar" mesajını verdi.

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