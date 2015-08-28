Hopalı vatandaş anlatıyor: Selde insanlarımızı kaybettik, devlet 2 gün sonra özel harekâtla geldi bölgeye!

Pazartesi günü yaşanan sel ve heyelanın ardından sokakların balçık ve çamurla kaplandığı Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan halk yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Vimeo'da Kazım Kızıl adlı kullanıcının paylaştığı bir videoda bölgedeki bir vatandaş, yağmurun yağmaya başladığı ilk anlarda rutin olduğunu düşündüklerini belirtiyor. Yaz yağmuru gibi seyrederken hiç beklenmedik bir anda şehrin yarısının sular altında kaldığını söyleyen vatandaş, "Devleti ilk gün görmedik, ama köylerden ölü haberlerinin gelmesiyle ertesi gün harekete geçtiler. Bölge halkı kendi imkanlarıyla seferber olarak felakete karşı mücadele etti" diyor. "Bugünkü felaketin sebebi istinat duvarlarıdır" diyen sel mağduru, "Betonlaşmaya karşı doğa her zaman intikamını alır" görüşünü dile getiriyor. Hopa belediyesinin ihmali olduğuna vurgu yapan vatandaş, "Sel yaşadık, insanlarımızı kaybettik, ama özel harekat ve çevik kuvvetle geldiler bölgeye" sözleriyle tepkisini dile getiriyor.