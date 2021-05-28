Hopalı genç: Biz AKP gençlik kollarına yalvarmayacağız

Rize’deki eylemin ardından Artvin’in Hopa ilçesinde de çay üreticileri bir araya geldi. ‘Çayda kontenjan’ uygulamasına karşı ÇAYKUR’a yürüyen üreticilere polisin müdahalesi polis müdahale ederken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Hopa’da düzenlenen eylemde çay üreticileri gözaltına alındı, Hopalı gençler isyan etti. SOL Parti Genel Başkanı Alper Taş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alınan vatandaşların serbest bırakılması çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Çay sektöründe kota ve kontenjan uygulamalarına karşı sesler yükseliyor. Bugün Rize Çay-Kur önünde, Fındıklı’da ve Hopa’da üç ayrı gösteri oldu. Hopa’daki gösteri çok sayıda gözaltına rağmen sürüyor. Gözaltındakiler serbest bırakılmalı, üreticilerin talepleri karşılanmalıdır.”

Bir genç duruma tepki göstererek "Çay topluyoruz da satabiliyor muyuz? Satamıyoruz. İşimiz ne? Çay toplamak. Biz AKP gençlik kollarına yalvarmayacağız. Bizler çay toplayacağız”