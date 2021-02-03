Hopa’da Boğaziçi’ne destek eylemi

Artvin Hopa’da Metin Lokumcu Meydanı’nda Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma eylemi düzenlendi.

“Teslim olmayacak, aşağı bakmayacağız” ve “Ferman padişahın, üniversiteler, sokaklar bizimdir” pankartlarının açıldığı eylemde basın açıklaması yapıldı.

“Haftalardır Boğaziçi’nde atanmış, kayyum rektör Melih Bulu’ya karşı öğrencilerin mücadelesi ısrarla ve inatla sürüyor. Direnen, mücadele eden ve başını eğmeyen sıra arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyoruz” denilen açıklamada, “Onlar çeviğiyle, polisiyle, özel güvenliğiyle bir ordu halinde günlerce öğrencilere saldırdı. Ülkenin çeşitli yerlerinde arkadaşlarımız atanmış rektör istemediklerini dile getirdikleri için gözaltına alındılar, işkenceye ve tacize maruz bırakıldılar. Mücadele eden gençleri kriminalize etmeye, herkese terörist damgası vurmaya çalışan iktidar ve yandaşları, sıra şeriat bayraklarıyla başını eğmeyen gençlerin karşısına çıkan gericilere gelince bir tek alkışlamadıkları kaldı” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ETHA