T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hopa’da Boğaziçi’ne destek eylemi

03 Şubat 2021 15:59

Artvin Hopa’da Metin Lokumcu Meydanı’nda Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma eylemi düzenlendi.

“Teslim olmayacak, aşağı bakmayacağız” ve “Ferman padişahın, üniversiteler, sokaklar  bizimdir” pankartlarının açıldığı eylemde basın açıklaması yapıldı. 

“Haftalardır Boğaziçi’nde atanmış, kayyum rektör Melih Bulu’ya karşı öğrencilerin mücadelesi ısrarla ve inatla sürüyor. Direnen, mücadele eden ve başını eğmeyen sıra arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyoruz” denilen açıklamada, “Onlar çeviğiyle, polisiyle, özel güvenliğiyle bir ordu halinde günlerce öğrencilere saldırdı. Ülkenin çeşitli yerlerinde arkadaşlarımız atanmış rektör istemediklerini dile getirdikleri için gözaltına alındılar, işkenceye ve tacize maruz bırakıldılar. Mücadele eden gençleri kriminalize etmeye, herkese terörist damgası vurmaya çalışan iktidar ve yandaşları, sıra şeriat bayraklarıyla başını eğmeyen gençlerin karşısına çıkan gericilere gelince bir tek alkışlamadıkları kaldı” ifadeleri kullanıldı. 

 

Kaynak: ETHA

Metin Lokumcu MeydanıBoğaziçi ÜniversitesiHopaHopa’da Boğaziçi’ne destekprotesto

Diğer Videolar

Cumartesi Anneleri yargılanıyor: “Özür dilemeleri gerekirken dava açtılar; mahkemede de adalet ve mezarlarımızı soracağız''

AKP kongresi öncesi manzaralar: Yolcular maskesiz, mesafesiz olarak taşındı

Otizmli çocuk sahibi babanın isyanı: Oğlum öfke nöbeti geçirdiğinde insanların anne babalığımızı sorgulamasından bıktım

İstanbul’da kar yağışı havadan görüntülendi

Kadınlardan Esenyalı ve Beşiktaş'ta İstanbul Sözleşmesi için eylem: "Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Ceza yedi; çektiği videoda "Ben denedim siz denemeyin" dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: İstanbul’un tamamı İBB’nin elinden alınsın, Anadolu yakası Sultanbeyli...

Cemal Enginyurt: Ülkeyi yöneten CHP zihniyeti doları, faizi yükseltti; Bay...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl...

Fatih Altaylı: Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa...

Fatih Altaylı: Nagehan Alçı, bize Cumhurbaşkanı’nın canıgönülden ve zoraki yaptığı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24