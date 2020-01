Güney Koreli yönetmen Hong Sang-Soo’nun hem yönettiği hem de senaryosunu kaleme aldığı On the Beach at Night Alone’dan tanıtım fragmanı yayınlandı. Film, prömiyerini ise Berlinale’de gerçekleştirecek. Woman is the Future of Men, In Another Country, Woman on the Beach ve Nobody Daughter Haewon filmlerine imza atan Güney Koreli ünlü yönetmen Hong Sang-Soo’nun hem yönettiği hem de senaryosunu kaleme aldığı son yapımı On the Beach at Night Alone; bir kadını hikayesinin merkezine alıyor.