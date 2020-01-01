Hong Kong'da eylemciler yılın ilk gününde de sokaklarda

01 Ocak 2020 11:04
Hong Kong'da eylemciler yılın ilk gününde yine sokaklara döküldü.
Aylardır protestoların devam ettiği, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong, yeni yıla protesto gösterileriyle girdi. Hükûmet karşıtı protestolarını yeni yılın ilk gününde de sürdüren binlerce protestocu, şehrin genelinde toplanmaya devam ediyor.
Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesini öngören yasa tasarısının gündeme gelmesiyle ile başlayan eylemler kısa süre içinde hükûmet karşıtı eylemlere dönüşmüştü. Yasa tasarısının geri çekmesine rağmen Hong Kong halkı sokaklarda eylemlerine devam etmişti.
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