KaosGL: Maçka Parkı’nda homofobik saldırı

KaosGL'den Yıldız Tar'ın haberine göre, İstanbul Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı’nda beş kişilik bir grup “İbneler” diyerek LGBTİ+’lara saldırdı. Saldırıda yaralananların hastanede duydukları cümle ise, “Siz alışkınsınızdır böyle şeylere” oldu.

'Bir yıl içinde ikinci kez homofobik saldırıya uğradığını' iddia eden Turgay isimli lgbti+ vatandaş İstanbul Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda yaşadıklarını anlattı.

'Yolda yürürken ve durup dururken saldırıya uğradığını' belirten vatandaş çektiği videoda, "Bunların genelde homofobik saldırılar olduğu bariz bir şekilde anlaşılıyor. Yoksa yolda yürürken, durup dururken kim kime neden saldırır? Sesimin duyulmasını istiyorum" ifadesini kullandı.

"Muayene edilmedik; lgbti+ olduğumuz için yanımıza yaklaşmadılar"

Yüzündeki yaraları gösteren vatandaş yaşadıklarını, "Kremlerle ancak bu kadar düzelebildi. Asla aklım ermiyor. Lgbti+'lar, çocuklar, hayvanlar, kadınlar neden tecavüze uğruyor, neden öldürülüyor, neden saldırılara maruz kalıyorlar ve neden bir şey yapılamıyor? Bu videoyu farklı bireylerin de bu durumları artık yaşamaması için çekiyorum. Karakola gittim. Suç duyurusunda da bulundum. Takipçisi de olacağım. Yerlerde kanlar içindeydim dün akşam. Arkadaşım da aynı benim gibi darp edildi. Hastanede gördüğümüz muamale de cabası. Muayene edilmedik. Koronavirüs'ü bahane ettiler. Lgbti+ olduğumuz için yaklaşmadılar yanımıza" sözleriyle anlattı.

Lgbti+ birey, videoyu çekme amacını 'kendisinden başka insanlara da aynı tutumun olmaması için' şeklinde açıkladı.

KaosGL.org’dan Yıldız Tar'a konuşan Turgay, “Kısık sesle müzik dinliyorduk. ‘Müziğin sesini açmayın lan ibneler’ dediler” dedi. Turgay’ın aktardıklarına göre, sözlü tacizin ardından arkadaşına ve kendisine saldırdılar. Turgay saldırıda bilincini kaybetti ve bayıldı. Arkadaşı ambulansı aradı ve Turgay gözünü Şişli Etfal Hastanesi’nde açtı:

“Maçka Parkı’ndan evimize dönüyorduk. ‘Müziğin sesini açmayın lan ibneler’ diye bağırdılar. Ardından saldırdılar. Arkadaşıma vurmaya çalışırlarken ne yapıyorsunuz demeye kalmadan üstüme yürüdüler. Bayılmışım. Gözlerimi ambulansta açtım.”

“Siz alışkınsınızdır böyle şeylere”

“Arkadaşımın iki dişi kırılmış, çenesi şiş. Benim her yerimde morluklar, kan revan içindeyim. Bayılmışım ve hastanede bizi beklettiler uzunca süre. Yanımdaki arkadaşımın zoruyla muayene ettiler. Röntgen çekilirken ise bana ‘ne oldu sana’ dedi çeken kişi. Ben de ‘her yerim kan revan içinde, görmüyor musunuz’ dememle dönüp ‘Siz alışkınsınızdır böyle şeylere’ dedi.”

Turgay saldırının ardından bugün suç duyurusunda bulundu. Psikolojik olarak çok kötü durumda olduğunu ancak dayanışma gördükçe iyileşebildiğini belirten Turgay, hakkını arayacağını ve hukuki süreci takip edeceğini söylüyor.