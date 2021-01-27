Holokost Kurbanlarını Anma Günü | 6 milyondan fazla insan sanal ortamda anılacak

Avlaremoz, 27 Ocak Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü’nü çevrimiçi ve webinarı ile anacak.

Bianet'te yer alan habere göre, Avlaremoz Konuşmaları kapsamında “Holokost’un Dünü ve Bugünü” başlığı altındaki webinar, Türkiye saati ile 21.30’da Facebook’tan canlı yayın şeklinde olacak.

Konuşmacılar

Moderatörlüğünü Betsy Penso’nun yapacağı etkinlikte yer alacak isimler ve konuşacakları başlıklar şöyle:

Işıl Demirel – Nazi hayranlığından, Balat fırınlarına: Holokost sürecinde Türkiye

Serdar Korucu – Türkiye basınında Yahudi mülteci gemileri

Yusuf Sarfati – Aşırı sağın küresel yükselişi

Nesi Altaras – Holokost’a mikro düzeyde bakmak: Fransa’da Türkiyeli bir Yahudi aile

Myriam Levi – Bir daha yaşanmasın diye: Holokost eğitimi

Holokost Kurbanlarını Anma Günü

İkinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Holokost'ta 6 milyon Yahudi, 800 bin civarında Roman (yani Avrupa Roman nüfusunun yarısı) da katledildi. Bu dönemde öldürülenlerin sayısının 10 milyonu aştığı belirtiliyor.

Katliama hedef olan gruplar arasında Sovyet tutsaklar, engelliler, LGBTİ bireyler, Yahova Şahitleri, komünistler ve diğer siyasi muhaliflerin yanı sıra sendikacılar da yer aldı.

Holokost öncesinde sayıları dokuz milyonu bulunan Avrupalı Yahudilerin yaklaşık üçte ikisi öldürüldü. Bir milyon üzerinde Yahudi çocuk, iki milyon civarında Yahudi kadın ve üç milyon Yahudi erkek Holokost’ta katledildi. Nazilerin işgal ettiği sınırlar içerisindeki 40 binin üzerindeki bir tesis ağı, Yahudi ve diğer kurbanları; toplamak, hapsetmek ve öldürmek için kullanıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), 2005 yılında kabul edilen bir kararla, 27 Ocak tarihini Holokost kurbanlarını anma günü olarak ilan etti.

Avlaremoz hakkında

Avlaremoz adını Judeo Espanyol’dan alıyor ve Kayades’e (susmak, karışmamak) karşı “avlaremoz!” yani “konuşalım!” diyor.

Temelde antisemitizmi dert edinmekte bir araya gelen; Türkiye’de antisemitizme karşı tutumların, Yahudilerin ve tarihlerinin görünürlüğüne katkıda bulunmayı hedefliyor. Sitede Avlaremoz hakkında şu bilgiler yer alıyor:

“Avlaremoz’un resmi bir görüşü yoktur. Yayımlanan yazılar, yazı sahibinin kendi görüşleridir. Çok sesli bir platform olma amacı taşıyan Avlaremoz’da, nefret söylemi içermedikçe, farklı düşünceler kendisine yer bulmaktadır.”