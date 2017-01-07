Hologram porno dönemi başlıyor!

Yetişkinlere yönelik bir site olan CamSoda, hologram porno döneminin gelmekte olduğunu duyurdu. Peki işler nasıl yürüyecek? CamSoda, kendi kamera kızlarını holografik çekim teknikleri ile kaydedecek ve sizler de bu görüntüler akıllı telefondan ya da tabletten canlı izleyebilecek. Telefon ya da tablet üzerinden 3D hologram görüntüleme cihazına bağlanılarak izlenebilecek görüntüler, ekranın yarısı kadar olacak. Yani, eğer iPhone üzerinden porno izliyorsanız, hologram görüntü elinizin yarısı kadar bir boyutta olacak. Ayrıca, Holograma ses ya da yazı ile komut da verilebilecek.