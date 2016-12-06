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Hollywood’dan bir Osmanlı hikâyesi: The Ottoman Lieutenant

06 Aralık 2016 13:34

Türk ve ABD’li yapımcıların birlikte gerçekleştirdikleri yüksek bütçeli Hollywood prodüksiyonu olan film “The Ottoman Lieutenant”, ABD ve dünya perdelerinde yerini almaya hazır. Paladin‘in ABD’de dağıtımını üstlendiği film, Amerikan filmi olarak Oscar adaylığı için görücüye çıkacak. Hikaye, Birinci Dünya Savaşı sırasında Doğu Anadolu’da, Van’da geçiyor. Amerikalı bir hemşire ile bir Osmanlı subayı olan İsmail arasındaki aşkı konu edinen filmin başrollerinde Oscar ödüllü aktör Ben Kingsley, Kara Şahin Düştü ve Pearl Harbor filmlerindeki performansıyla hafızlara kazınan Josh Hartnett, Game of Thrones’ta Daario Naharis karakterini canlandıran oyuncu Michiel Huisman ve Da Vinci's Demons dizisi ile bilinen aktris Hera Hilmar var. Filmde ayrıca Halil Bey rolünde son olarak yine bir Hollywood yapımı Ben-Hur’da izlediğimiz Haluk Bilginer, Melih Paşa rolünde ise ilk defa bir Hollywood filminde rol alan Selçuk Yöntem yer alıyor.

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The Ottoman LieutenantfragmanHaluk BilgineroscarHollywoodOsmanlı hikayesi

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