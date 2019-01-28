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Hollywood oyuncusu Debra Winger’den Demirtaş şiiri

Winger, "Bulaşıcı Cesaret" şiirini okudu

28 Ocak 2019 10:41

Hollywood oyuncusu Debra Winger, ABD’de Union Square’de düzenlenen “Rojava’yı savunma” eyleminde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "Bulaşıcı Cesaret" şiirinin İngilizce versiyonunu okudu.

Winger’ın okuduğu şiiri, gazeteci Hayko Bağdat, sosyal medya hesabından paylaştı.

Demirtaş'ın Bulaşıcı Cesaret şiirinin Türkçesi şöyle:

Bulaşıcı cesaret
Çıt çıkmasın diyecekler
Renk olmasın diyecekler
Gülerek isyan etmişsin
Gül açmasın diyecekler
Gülelim o zaman
Öksüz kalmasın isyanın

Suçsa suç kardeşim
Gülüşü solmasın insanın

Gün doğmasın diyecekler
Umuda silah çekecekler
Koşarak isyan etmişsin
Suçu sana yükleyecekler
Koşalım o zaman
Yalnız kalmasın isyanın
Suçsa suç kardeşim
Tepesin attırmayın insanın

ETİKETLER

Debra WingerDemirtaşŞiir

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