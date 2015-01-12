Hollande'dan Davutoğlu'nu şaşırtan karşılama

Paris'te teröre karşı birlik yürüyüşündeki bir görüntü yine sosyal medyanın konusu oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande taziyeleri kabul ederken diğer devlet başkanları ve başbakanları ile hem tokalaştı hem de öpüştü. Davutoğlu sıranın kendisine gelmesini beklerken Hollande Davutoğlu'nun sadece elini sıkmakla yetindi. Bu görüntüden sonra sosyal medyada Davutoğlu'nun IŞİD terör örgütü için söyledikleri tekrar gündeme geldi. Davutoğlu, IŞİD için terör örgütü demek yerine "kızgınlıkla bir araya gelmiş grup" ifadelerini kullanmıştı.