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Hollanda'yı portakal sıkıp suyunu içerek protesto ettiler!

12 Mart 2017 22:19

AKP Gençlik Kolları üyeleri, İzmit’te Antikkapı Restoran’da yapılacak toplantı öncesi Hollanda’yı protesto etti. 'Faşist Hollanda' ve 'Faşist Rutte' pankartı açan grup, portakal sıkıp suyunu içti. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Hollanda’nın pişman olacağını öne sürerek, "Toprakları kadar insanlık seviyeleri de deniz seviyesinin altına inmiş alçak, tahammülsüz, hiç uzatmadan söyleyelim faşist bir ülke olan Hollanda, Sayın Bakanımızın seçmenlerimizle buluşmasını engellemiştir. Bu gayri ahlaki tutumlarını protesto eden Türklere de ahlaksızca müdahale etmişlerdir. Avuç içi kadar ve gözümüzde portakal kabuğu kadar kıymeti olmayan Hollanda sonrasında çok pişman olacağı bir adımı atmaktan çekinmemiştir. Pişman olacaklar. Köklerinde faşizan duygu ve tavırlardan bir türlü arınamamaktadırlar" dedi.

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AKP Gençlik KollarıİzmitAntikkapı RestoranHollandaFaşist

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