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Hollandalı gazeteci, AB Savunma Bakanları'nın yaptığı online gizli toplantıya sızdı

"Şu anda gizli bir toplantıda olduğunun farkında mısın?"

21 Kasım 2020 14:35

Zoom üzerinden toplantılarını gerçekleştiren Avrupa Birliği Savunma Bakanları'nın toplantısına sızan Hollandalı Gazeteci Daniel Verlaan güvenlik açığını ortaya çıkardı.

Gazeteci Verlaan'ın durumu sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından toplantı iptal edildi. Olayın ardından online yapılan üst düzey toplantıların güvenirliliği tartışma konusu oldu.

Hollanda’da yayın yapan RTL Nieuws adlı kanalda çalışan Daniel Verlaan adlı gazeteci 27 Avrupa Birliği Savunma Bakanı'nın katıldığı dün gerçekleştirilen gizli çevrimiçi toplantıda bir anda ortaya çıktı.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld'in Twitter'da yaptığı fotoğraflı toplantı paylaşımını gören Gazeteci Verlaan, bakanın bilgisayar ekranındaki yansımadan toplantıya erişim sağlayan 6 haneli güvenlik koduna erişerek toplantıya katıldı.

Toplantıda yer alan AB yüksek Temsilcisi Josep Borrel, Daniel Verlaan’ı ekranda görünce ‘Sen kimsin?’ diye sorarken, toplantıda yer alan bakanlara ‘Toplantımıza dışarıdan müdahale var’ uyarısını yapmayı ve konuşmaları durdurmayı  ihmal etmedi.

Daniel Verlaan ise "Merhaba, toplantınızı böldüğüm için özür dilerim, hemen aranızdan ayrılacağım" derken Borrell gazeteciye "Nasılsın? Şu anda gizli bir toplantıda olduğunun farkında mısın?" diye sordu. Borrell ve Daniel Verlaan arasındaki bu konuşmalar sırasında arka planda toplantıda yer alan bakanların kahkaha attıkları duyuldu. Gazeteci Verlaan, Borrell'e teşekkür ederek toplantıdan ayrıldı. Yaşadıklarını Twitter sayfasından takipçileriyle paylaşan gazetecinin yazdıkları birkaç saat sonra Twitter'dan silindi.

 

Kaynak: Anka Haber Ajansı

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Hollandalı Gazeteci Daniel VerlaanAvrupa Birliği Savunma Bakanlarıgizli toplantıya sızdızoomonline toplantıHollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld

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