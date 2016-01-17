Hollandalı erkekler tacize uğrayan kadınlara destek için mini etek giydi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da onlarca erkek, cinsel tacize uğrayan kadınlara destek vermek amacıyla pantolon yerine mini etek giyerek sokaklara çıktı. Sputniknews’te yer alan habere göre, Hollanda'nın Avrupa'nın çeşitli kentlerinde cinsel tacize uğrayan kadınlara destek vermek isteyen bir grup Hollandalı erkek, Amsterdam sokaklarında mini etekle yürüdü. Göstericiler ellerinde, "Cinsel şiddet ülkemizde yasak" yazılı pankartlar taşıdı. Gösterinin, göçmen veya İslam karşıtı olmadığı vurgulayan göstericiler, sadece sığınmacılara Avrupa'da cinsel şiddetin hoş karşılanmadığını anlatmak istediklerini söylediler.