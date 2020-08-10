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Hollanda'dan Manisa'ya kargoyla uyuşturucu gönderdi

10 Ağustos 2020 15:34

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından Hollanda'dan Manisa'ya bir kutu içerisinde kargoyla uyuşturucu gönderildiği tespit edilmesi üzerine başlatılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Hollanda'dan Manisa'ya gönderilen bir kutu içerisinde toplamda 30 gram kubar esrar maddesini tespit etti. Olayın ardından İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ile iletişime geçerek kutuyu almaya gelen şahsı yakalamaya yönelik PTT personelleri ile çalışmalara başlandı. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla kutunun gönderildiği H.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Karakola götürülen şüpheli H.A., kutunun kendisine ait olduğunu ve Hollanda'dan bir arkadaşının yolladığını söyledi.

Şüphelinin işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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