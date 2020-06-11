Hollanda'da bir restoran robot garson hizmeti başlatıyor

Hollanda'nın Renesse kentinde bulunan bir restoranda Covid-19 nedeniyle robot garsonlar işe başladı.

Şimdilik kapalı olan söz konusu restoranda robotlar işletmeci Shaosong Hu'nun ailesine hizmet ediyor.

Robotların temel işlerde etkili olması bekleniyor, böylece daha güvenli bir ortamda çalışılması hedefleniyor.

Endonezya ve Çin yemeklerinin servis edileceği bu lokantada robotlar zamanının büyük kısmını tabak ve bardak temizleyen personele yardım edecek.

Leah Hu, "Robotlar programlanmış durumda. Bir numaralı masaya gitmeleri talep edildiğine, o yöne doğru hareket ediyorlar. Bütün sistem hafızalarına yüklenmiş durumda" dedi.

Robotların müşterilerden bahşiş alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

Leah Hu, "Umarım insanlar robot fikrine sıcak bakar zira bunun insan ilişkilerini zedelediğini belirtenler var. Bu sektörde her zaman insanlara ihtiyaç duyulacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews