Hizmetçi film fragmanı

Fingersmith" isimli romandan uyarlanan Güney Kore yapımı "Hizmetçi", 1930'lardaki Kore ve Japonya'da geçiyor. Gerilim türündeki hikaye, kendisine miras kalan bir asilzade, onun servetine göz diken bir dolandırıcı, dolandırıcı tarafından tutulmuş bir yankesici ve asilzadenin amcası etrafında şekilleniyor. Filmin yönetmenliğini, sinemaseverlerin "İhtiyar Delikanlı" filminden tanıdıkları Park Chan-wook üstleniyor. Senaryosu Park Chan-wook, Sarah Waters ve Jeong Seo-gyeong tarafından yazılan "Hizmetçi"de, Ha Jung-woo, Kim Min-hee, Kim Hae-sook, Cho Jin-woong ve Kim Tae-ri rol alıyor.