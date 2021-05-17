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'Hızlı mezar kazma yarışması' tepki topladı

Yarışmanın sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kişi düzenlenen yarışmaya tepki gösterdi

17 Mayıs 2021 14:23

Rusya’nın en büyük kentlerinden Novosibirsk'te düzenlenen 'hızlı mezar kazma yarışması' ülkede tepkilere neden oldu.

Rusya’nın Novosibirsk kentinde 'hızlı mezar kazma yarışması' düzenlendi. Yarışmaya, 4’er kişiden oluşan 8 takım katıldı. Yarışmayı ise Omsk kentinden gelen ekip kazandı. Yarışmacılar, belirlenen alanlarda organizasyon kapsamında belirlenen ölçülere göre mezar kazdı. En hızlı mezarı kazan Omsk ekibi, 38 dakikada kazım işlemini bitirdi. Omsk ekibi altın madalya kazanırken, 30 bin Ruble (3 bin 500 TL) değerinde altın madalya ödülünü kazandı. Novosibirsk ekibi 40 dakikayla ikinci, Kemerovo ekibi ise üçüncü oldu.

"Covid-19'dan ölenler ile alay ediliyor"

Yarışmanın sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kişi düzenlenen yarışmaya tepki gösterdi.

Sosyal medyadan tepki gösteren kullanıcılar, "Covid-19'dan hayatını kaybedenler ile resmen alay ediliyor. Yarışmayı düzenleyenler hesap vermeli"  yorumlarını yaptı. 

Kaynak: DHA

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