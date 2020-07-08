T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hız limitini aşan sürücünün gerekçesi, polisi ceza yazmaktan vazgeçirdi: Yılan...

08 Temmuz 2020 17:09

Avustralya'da saatte 123 kilometre ile giden bir aracı durduran polis, hız limitini aşan sürücünün "Bacağıma yılan dolandı. Sanırım beni ısırdı" demesinin ardından ceza yazmaktan vazgeçti. 

Dünyanın birçok farklı ülkesinde polisler, hız yapan bir arabanın sürücüsünü durdurduklarında farklı mazeretlerle karşılaşırken, Avustralya'daki Jimmy isimli sürücünün gerekçesi ülke gündemine oturdu.

Avusturalya'nın Queensland kentinde saatte 123 kilometre ile giden bir aracı durduran polis gördüklerine inanmadı. Polisin durdurduğu 27 yaşındaki Jimmy, aracını sürerken bacağına bir yılanın dolandığını söyledi. Jimmy, bacağındaki yılanı bir bıçak ve emniyet kemeriyle öldürmeye çalıştığını belirtti. Polis, arabanın içindeki ölü yılanı gördükten sonra Jimmy'e ceza kesmekten vazgeçti.

"Sanırım beni ısırdı, kalbime bir bakın"

Polisin vücut kamerasından çekilen görüntülerde Jimmy'nin, "Sanırım beni ısırdı. Benimle arabadaydı. Kalbimin nasıl attığına bakabilirsiniz" dediği duyuluyor. Oldukça zehirli olan kahverengi yılanının dünyanın en ölümcül yılanlarından biri olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

ETİKETLER

hız limitini aşan sürücügerekçepolisvazgeçtiyılan

Diğer Videolar

Yoldan çıkan otomobil deredeki teknenin üzerine uçtu

Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu, 3 yaşındaki arkadaşı böyle kurtardı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan, 'gönül selamı' paylaşımı

Nihat Doğan: Her rejim kendi vesayetini tahakküm etme noktasında Kürt kanından besleniyor

TransAnatolia, Şile’de son buldu

Çakarlı araçla yol kesip vatandaşı bıçaklayan kişi, kayıplara karıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayında şaşkına çeviren Fahriye Evcen sorusu: Günaha girdi mi?...

Çakarlı araçla yolu kesilen kişi bıçaklandı; araç satışa çıkarıldı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya basını Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini böyle gördü...

Çatalca'da iguana paniği!...

Boğaziçi Üniversitesi’nden tam puanla mezun olan Baturalp Yalçın dünyanın en...

Kararnamesi çıktı: Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek...

Fitch: Swap hariç net rezervler eksi 30.2 milyar dolarda;...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayında şaşkına çeviren Fahriye Evcen sorusu: Günaha girdi mi?...

Çakarlı araçla yolu kesilen kişi bıçaklandı; araç satışa çıkarıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24