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Hitler'in savaş otomobilini 33 bin TL'ye yeniden topladı

31 Ekim 2018 14:17

Hitler'in 2'nci Dünya Savaşı'nda komutanları için özel tasarlattığı ve dünyada 66 tane kalan 'Volkswagen Kommandeurwagen E87' otomobillerinden biri de Antalya'da. Heykeltıraş Sedat Sıvış, hurda olarak aldığı otomobili 33 bin TL harcayarak 5 yılda yeniden çalıştırdı. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazi lideri Adolf Hitler tarafından sadece komutanlarının hizmeti için özel olarak tasarlattığı arazi aracı Volkswagen Kommandeurwagen E87'nin Türkiye'de bir örneği olmadığını öğrenen Antalya Vosvos Sevenler Kulübü Başkanı Sedat Sıvış, kolları sıvadı. 2013 yılında Türkiye ve Almanya'daki Vosvos sevenlerle iletişime geçti. Sıvış, Almanya'da çekme belgeli hurda 1942 model Kommandeurwagen E87 bularak Türkiye'ye getirtti. 5 YILDA 33 BİN TL HARCADI ​Otomobili yeniden çalışır hale getirmek için 5 yıl emek harcayan Sıvış, bu sürede aracın Wolfsburg'daki fabrikasıyla defalarca iletişime geçti. Otomobilin o dönemlerde kullandığı haki rengin kodunu da alan Sıvış, aracı orijinal rengine boyattı. Savaşta komutanların askerleriyle iletişimini sağlayan telsiz sistemini de Almanya'dan getirten Sıvış, otomobile monte ettirdi. 5 yılda otomobili çalışır hale getiren Sıvış, toplam 33 bin TL harcadı. OTOMOBİLİ ASKERİ KAMUFLAJLA SÜRÜYOR Otomobilinin trafiğe kayıtlı olduğunu ve hiçbir sakıncası olmadığını anlatan Sedat Sıvış, üzerine savaş gereçleri ve mühimmat çantası de yerleştirdi. Koltuklara askeri kamuflaj yeleklerden giydiren Sıvış, otomobili de kamuflaj şapka takarak sürüyor. Otomobilin çok geniş hayran kitlesine ulaştığını aktaran Sedat Sıvış, “Dünyanın her yerinden katkılar oldu. Parçalar geldi. Ciddi bir ekip oluşturduk. Bazı konularda otomobilin imalat merkezi Wolfsburg'u aradık. Bilgiler aldık. Hitler'in emriyle komutanları için üretilmişti. Parça parça yurda sokulmuş bir savaş aracıdır" dedi. Sedat Sıvış, otomobile iyi bakabilecek bir alıcı çıkması halinde satmayı düşündüğünü de söyledi.

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