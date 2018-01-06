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Hisleri iletebilen ilk taşınabilir biyonik el geliştirildi

06 Ocak 2018 19:26

Bilim insanları, İtalya'nın Roma kentinde dokunma hissini iletebilen ve laboratuvar dışında kullanılabilen ilk biyonik eli tanıttı. Biyonik elin takıldığı kişi, yaklaşık 25 yıl önce elini kaybeden Almerina Mascarello oldu. Mascarello "Neredeyse elim geri gelmiş gibi oldu" dedi. Aynı ekip 2014'te de hisleri iletebilen ilk biyonik eli geliştirmişti. Ancak bu elin bağlı bulunduğu bilgisayar çok büyük olduğu için yalnızca laboratuvarda kullanılabiliyordu. Bilim insanları elin çalışması için gereken bilgisayarı bir sırt çantasına sığdırmayı başararak biyonik eli ilk defa taşınabilir hale getirdi. Biyonik eli geliştirenler arasında İtalya, İsviçre ve Almanya'dan mühendisler, cerrahlar ile elektronik ve robot uzmanları bulunuyor.

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