T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hırsızlık yapmak için lüks otomobili böyle kestiler

04 Ocak 2021 13:32

Bursa'da sokak kısıtlamasını fırsat bilen hırsızlar otoparkta duran lüks otomobilin tentesini kesip hırsızlıklar yapmak istediler. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, otomobilden bir şey çalamayan hırsızların tentesini kestikleri araca verdikleri zararın 35 bin lira olduğu öğrenildi.

Olay, sokak kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç mahallesi Eşrefiler Caddesi üzerinde bulunan kapalı otoparkta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sokak kısıtlaması da izinli olan bekçinin yokluğunu fırsat bilen hırsızlar, Tolga Semiz'e ait 35 DEM 99 plakalı lüks aracın yanına geldi. Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar otoparkta önce keşifte bulundu. Daha sonrasında lüks otomobilin tentesini gözüne kestiren hırsızlar ellerindeki bıçakla tenteyi keserek içerisine girdi. Otomobilde bulunan teybi sökmeye çalışan hırsızlar sökemeyince hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Kontrol etmek için otomobilinin yanına giden Tolga Semiz ise lüks otomobilini o şekilde görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri otomobilden parmak izi aldıktan sonra güvenlik kameralarını inceledi.

Kameralarda hırsızların eşgallerini belirleyen ekipler kaçan iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Aracından bir şey çalınmadığını ancak 35 bin liralık zararının olduğunu belirten Semiz, " Hırsızların eşkalleri belli. Parmak izleri de alındı. Polis ekiplerinin kısa sürede yakalayacağından eminim" dedi.

ETİKETLER

bursahırsızlıktentesokakkısıtlama

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Şubat 2021

İETT otobüsüne alınmayan vatandaşlar yolu kesti

Göldeki ağaçlar dondu

Park halindeki lüks otomobil kaydı, durdurmaya çalışanlar düştü

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp cadde ortasında çıplak halde koşmaya başladı

Evi kumarhaneye çevirdiler, cezası ağır oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Stadyum açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan peyzaj çalışmalarında 'eksiklik' görünce... ...

Melih Gökçek: Beni getiren de alan da Erdoğan; alınmaktan dolayı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP, Ermenistan'daki nükleer santral için uyardı: Güvenliği ve kapatılması Türkiye...

“Çocuklar ölmesin” diyen Ayşe Öğretmen: 70 yaşındaki teyzenin çıplak arandığını...

Eski ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, T24'e konuştu: ABD Dışişleri'nin...

Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan Hande Sarıoğlu yorumu: Siz hangi spikerin,...

Tuvalette ayı saldırısına uğradı: "Oturmamla popomu bir şey ısırdı"...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Stadyum açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan peyzaj çalışmalarında 'eksiklik' görünce... ...

Melih Gökçek: Beni getiren de alan da Erdoğan; alınmaktan dolayı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24