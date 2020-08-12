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Hırsızlık yapan grup bekçiler ile çatıştı

12 Ağustos 2020 10:57

İstanbul Maltepe’de soyguncular bir markete girmeye çalışırken yan dükkanda bulunan bekçiler ile karşılaştı. Kaçmaya çalışan hırsızlardan birisi yakalandı. Yakalan kişiyi kurtarmak isteyen soyguncular bekçilere ateş açtı. Çatışma anı güvenlik kameralara anbean yansırken Bekçiler 4 kişilik hırsız grubundan birisini yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Maltepe’de Cevizli Mahallesi’nde Zuhal Caddesinde saat 05.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir markete girmeye çalışan 4 kişilik soyguncu grup bekçilerin durumu fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Bekçiler soyguncu gruptan birisini yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan kişiyi bekçilerin elinden almaya çalışan diğer soyguncular bekçilere silah çekerek ateş açtı. Çıkan çatışmada ölen yada yaralanan olmazken 3 kişilik soyguncu ekip arabalarına binerek olay yerinden kaçtı.Çıkan çatışmanın ortasında kalan bir vatandaş ise son anda kurtuldu. 15 ile 20 el ateşin edildiği çatışmada dükkanlara ve arabalara çok sayıda kurşun isabet etti. Yakalanan kişi gözaltına alınırken, yaşanan çatışma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olay ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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