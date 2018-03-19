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‘Hırsızlık' şüphesiyle gözaltına alındı, kendisini böyle savundu: Benim branşım hırsızlık değil, kadın satmak

19 Mart 2018 17:51

Antalya'da ‘hırsızlık' şüphesiyle gözaltına alınan bir kişi, ifadesinde kendisini "Benim branşım hırsızlık değil, kadın satmak” sözleriyle savundu. Antalya'da polisi alarma geçiren enerji ve nakil hatlarındaki hırsızlık olayı, çeşitli tarihlerde Korkuteli, Kepez ve Aksu ilçelerinde meydana geldi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yerlerine yakın bölgede bulunan tüm kameraları takibe aldı. Yapılan çalışma sonunda hırsızlık saatine yakın bir zamanda B.E. adına kiralanan otomobillerin bölgeye geldiği belirlendi. Operasyon düzenleyen polis, B.E., S.K. ve O.B. adlı 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin, sicillerinde toplamda 19 hırsızlık olayı daha yer aldığı ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen B.E. ifadesinde, "Otomobilleri kadın satmak için kullanıyorum. Benim branşım hırsızlık değil, kadın satmak" dedi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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