T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hırsızlık şüphelisinden polise: "Gözünle gördün mü çaldığımı"

09 Şubat 2021 08:45

Konya’da gece yarısı kısıtlama saatinde motosiklet çaldığı iddia edilen bir kişi mahalle bekçilerine yakalandı. Polis ve bekçilere, “Eve gidiyordum. Benim kendi motorum, gözünle gördün mü çaldığımı?” diye cevap verdi.

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece yarısı merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Yeniceler Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine yakında bulunan çarşı ve mahalle bekçileri adrese yönlendirildi. Bekçiler çevrede araştırma yaptığı sırada, onları gören şüpheli bir kişi kaçmaya başladı. Şüpheli, önce motosikleti ardından elinde bulunan demir makasını atarak yaya vaziyette kaçmaya çalıştı. Bekçiler, şüphelinin peşinden koşarak kısa sürede kaçamadan yakaladı.

"Gözünle gördün mü çaldığımı"

Bekçilerin şüpheliyi yakalamasının ardından olay yerine polis ekibi de sevk edildi. Şüphelinin bırakarak kaçtığı plakası olmayan şasi numarası silinmiş motosiklet ile demir makası da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli V.Z. (19) polis ve bekçilerin soruları üzerine, “Ben kesmedim, makas üzerimde olabilir ama ben eve gidiyordum. Makasla hiçbir şey yapmıyordum. Motoru gördüysen tamam, çalıntı değil motor. Benim kendi motorum, gözünle gördün mü çaldığımı?” diye cevap verdi. Şüpheli genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli V.Z. polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği savcılıktan serbest kaldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

konyapolishırsızlık şüphelisidemir makasıhırsızlık

Diğer Videolar

Garo Paylan'dan Bakan Soylu'ya Ayvatoğlu sorusu: Bu yolsuzlukları tek başına mı yaptı, bunlara bakmayacak mısınız ey Süleyman Soylu?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ile görüştü

Erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş görüntüleri ortaya çıktı

Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi Londra’da açık artırmada satışa sunulacak

Adana’da kripto para ile çiğ köfte satışı

Alişan devreye girdi; Demet Akalın ve Esra Balamir'in barıştığı anlar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Hükümet destekçisi konuşmalarıyla tanınan Tuğrul Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok...

Muğla'da erkek şiddeti: Kadına önce çatal fırlatıp sonra yumrukladı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Düşük bir ücretle genel merkezde görev yapan bu...

Erdoğan’ın “bozdurun” çağrısı vatandaşta karşılık bulmadı: Yatırımda tercih yüzde 40...

Sağlık Bakanı Koca'dan "BionTech" aşısı açıklaması: Bu belge yalan söylemediğimin...

Yargıda "Devlet Bahçeli" gerilimi: Ankara'ya gönderilen yazı iade edildi...

Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık: Süleyman Soylu, görüntülerdeki balyalar hâlindeki paraların...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Hükümet destekçisi konuşmalarıyla tanınan Tuğrul Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok...

Muğla'da erkek şiddeti: Kadına önce çatal fırlatıp sonra yumrukladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24