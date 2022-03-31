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Hırsızlık için girdiği kanalda mahsur kaldı, yardım etmeyenlere "Allah'ınız yok mu" diyerek tepki gösterdi

Sıkıştığı kanaldan çıkartılan D.A., polis merkezine götürüldü

31 Mart 2022 09:57

Antalya'da hırsızlık için girdiği kablo kanalında mahsur kalan D. A., kendisine yardım etmeyenlere "Allah'ınız yok mu?" diyerek tepki gösterdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. D. A.'ın 2 metre derinliğindeki kablo kanalında olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada kanaldan çıkmak için çabalayan D.A., kendisine yardım etmeyen çevredekilere tepki gösterdi.

D.A., "Suçlu isek suçluyuz. Yardım edin, kanaldan çıkayım. Sizin Allah'ınız yok mu?" diyerek tepki gösterdi. Belirtilen adrese gelen ekiplerce kanaldan çıkartılan D.A., polis merkezine götürüldü. (DHA)

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