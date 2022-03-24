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Hırsızlardan şaşırtan yöntem: Önce çöpe attılar sonra taksiyle gelip aldılar

Çaldıklarını çöpe attılar, sonra taksiyle gelip çöpten aldılar

24 Mart 2022 10:34

Beyoğlu’nda faklı zamanlarda çok sayıda eve giren hırsızlar, dikkat dağıtmak için çaldıkları malzemeleri önce çöp konteynırına attı. Daha sonra ticari taksiyle gelerek çaldıklarını çöpten alan hırsızlar, Beyoğlu polisinin dikkati sayesinde yakalandı.

Beyoğlu Cihangir’de geçtiğimiz aylarda sabaha karşı meydana gelen olaylarda, hırsızlar ilçede gözlerine kestirdikleri 6 adrese farklı zaman dilimlerinde girerek hırsızlık yaptı. Malzemeleri çalarak kaçan hırsızların bir süre izine rastlanılmadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde şahısların emniyette toplamda 30 adet suç kaydı bulunan Tevfik O., Ahmet P. ve İmdat A. olduğunu tespit etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Tevfik O. ve Ahmet P. Şişli’de yakalanarak emniyete götürüldü. Çöpten malzemeleri alan İmdat A. ise Sultangazi’de bulunan evinde gözaltına alındı. (İHA)

İstanbulHırsızlarBeyoğlu

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