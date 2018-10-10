T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hırsızlardan kur sitemi: Artık kimsenin evinde dolar bulamıyoruz

10 Ekim 2018 21:43

Kocaeli'nin Derince ilçesinde daha önceden belirledikleri evlerin kapı dillerini kendi ürettikleri özel aparatla açıp evlere girip değerli eşyaları çaldıkları iddia edilen 1'i erkek 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyet müdürlüğünde verdikleri ifadelerinde "Dolar bizi de etkiledi, kimsenin evinde dolar bulamıyoruz" dedikleri öğrenildi. Olay Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden belirledikleri evlerin kapı dillerini kendi ürettikleri özel plastik aparatla açıp eve girdikleri iddia edilen şüpheliler, girdikleri evde değerli eşya bulamadan evden ayrıldı. Ev sahibinin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemelerin ardından eve giren şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan bir çok kaydı bulunan 1'i erkek, 7 kişinin kimliğini belirledi. Kullandıkları otomobilin plakasını tespit ederek takibe alan polis ekipleri, otomobili Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurarak E.S.(32), Y.G.(23), Y.S.(28), Ö.B.(17), Ş.G.(33), D.B.(21), ve R.S.(32)'yi gözaltına aldı. Araç içerisini ve şüphelilerin üzerini arayan polis ekipleri 1 ruhsatsız tabanca, 7 adet mermi, 2 adet kendi tasarladıkları kapı açma aparatı, 3 altın kolye ve 13 adet çift küpe ele geçirdi. İfadelerinde "Dolar bizi de etkiledi, kimsenin evinde dolar bulamıyoruz." dedikleri öğrenilen hırsızlar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER

hırsızdolarartıkbulamıyoruzevkocaelişüphelisoyguncukurkrizşikayetsitem

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Şubat 2020

Otoparkın girişini kapatan araca defalarca vurdu; hızla gaza basınca aşağıya uçtu!

Antarktika’da Malta büyüklüğündeki buzul yok oldu

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk Levent, bebek bezi reklamında oynadı

Okul servisinin devrildiği anlar kamerada

CHP Genel Başkan yardımcısı Özkan'dan Erdoğan'a videolu 'FETÖ'nün siyasi ayağı' yanıtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sana ne!...

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği hakkında ilk...

Demirtaş İdlib'i yazdı: Erdoğan dönülmez akşamın ufkunda artık...

Erdoğan: Askerlerimize zarar gelirse Soçi Mutabakatı'na bağlı kalmayacağız; rejim güçlerini...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sana ne!...

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24