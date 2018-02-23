T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hırsızlar, taksi sürücüsüne ödemeyi çaldıkları eşyalarla yaptı!

23 Şubat 2018 16:35

Adana'da 1'i kadın 4 kişi, tekel bayi ve inşaat malzemesi satan firmayı soydu. Hırsızlar gece boyu dolaştıkları taksi sürücüsüne ücreti, çaldıkları eşyalarla ödedi. Olay, 20 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan inşaat firmasında meydana geldi. Murat K. (26), Ayhan Ö. (19), Abdurrazak K. (25) ve Bahar A. (28) hırsızlık yapmak için Ahmet Ö.'ye ait 01 T 1915 plakalı taksiye bindi. Şüpheliler kapısını kırarak girdikleri inşaat firmasından, 3 televizyon, seramik lavabo, musluklar ve metal banyo aksesuarları ile 2 dizüstü bilgisayarı alıp kendilerini bekleyen taksiye bindi. Hırsızlar daha sonra civardaki tekel bayisine girdi. Zanlılar buradan da içki ve sigara çaldı. İki iş yerini de soyan hırsızlar, yanlarında taksiye verecekleri paraları olmayınca çaldıkları dizüstü bilgisayarlardan birini ve içki verdi. Taksici ise ödemeyi bu şekilde kabul edip malzemeleri aldı. Sabah işyerine gelip soygunu fark eden firma sahibi polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların 38 bin lira değerinde malzeme çaldığını tespit etti. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, soyguncuların duvardaki televizyonları ve banyo malzemelerini aldığını, daha sonra soyguncuların taksiye binip olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti. Taksinin plakasını tespit eden polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Eşkalleri tespit edilen zanlılardan Abdurrahman K. ve Bahar A.'nın soygundan sonra kendilerine ait araca bindiklerini MOBESE kameralarından ortaya çıkarıldı. Adresleri tespit edilerek yakalanan 4 zanlı emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Çalınan malzemelerden televizyon ve dizüstü bilgisayar bulunarak sahiplerine verildi. Şüphelilerden Ahmet Ö. tutuklanırken, Bahar A. ile Abdurrazak K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dizüstü bilgisayarı eve götüren taksici Ahmet Ö. ise ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Polis olaya karışan Murat K.'yi yakalamaya çalışıyor.

ETİKETLER

hırsıztaksitaksi sürücüsüadanahırsızlar ödemehırsızlık büro amirliği

Diğer Videolar

Oğuzhan Özyakup, ilk maçının 2. dakikasında attığı golle ev sahibi takımını öne geçirdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Şubat 2020

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor

Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan İmamoğlu horon oynadı

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 8 milyon dolarlık bağış yapan Başkentgaz protesto edildi

Sivas Katliamı davasının avukatı Sarıhan: Affedilen sanığın pişmanlık gösterdiğine dair bir şey göremedik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24