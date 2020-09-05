Hırsızlar esnafa aldırış etmeden dükkan soydu, esnaf da kameraya çekip izledi

İstanbul Beyoğlu'nda güpegündüz bakır atölyesine giren zanlılar, çevredeki esnafın uyarılarına aldırmadan hırsızlık yaptı. Atölyedeki bakır levhaları çalan zanlılar, geldikleri araca binere kaçtı.

Olay Beyoğlu Sütlüce'de bulunan bir bakır atölyesinde yaşandı. Sabah 07.00 sıralarında atölyeye gelen zanlılar, kepengi kırarak içeri girdi. Çalan alarma rağmen içeri giren zanlılar, bakır kabloları ve levhaları çalmaya başladı. Bu sırada çevredeki esnaf da alarmı duyarak toplandı. Esnafın "polis çağırdık" uyarısına aldırmayan hırsızlar, bakırları araca yükledikten sonra kaçtı.