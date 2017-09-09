Hırsızın ailesi Barış Akarsu'nun eşyalarını geri verdi

2007 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun eşyalarını çalan hırsızın ailesi, oğullarının çaldığı eşyaları, Akarsu'nun annesine geri verdi. 99 eşya geri geldi Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu firari olan zanlı yakalanacağını anlaması üzerine çaldığı Barış Akarsu'ya ait 99 ziynet eşyasını kendi anne ve babasına gönderdi. Sanığın ailesi de yanlarına aldıkları 99 adet zihniyet eşyası ile Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldi. Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu ile görüşmek isteyen aile, hırsızlık olayı esnasında kırılan kapı kilidinin parasını vermek istedi. Anne Akarsu ise yapılan bu teklifi geri çevirdi.