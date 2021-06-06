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Hırsızı kullandığı ‘İstanbulkart’ yakalattı

Otomobilin torpidosundan 10 bin 400 lira çalan hırsız, kullandığı İstanbulkart takip edilerek yakalandı

06 Haziran 2021 16:22

İstanbul Şişli’de bir otomobilin torpidosundan 10 bin 400 lira çalan hırsız, kullandığı İstanbulkart takip edilerek yakalandı. 

NTV’nin DHA’dan aktardığına göre, Şişli’de gerçekleşen olayda aracın sahibi kapıları kilitlemeden markete girince, uzun süredir takipte olan hırsız harekete geçti ve araçtaki parayı çaldı. 

Ara sokağa giren şüpheli, gözcülük yapan iki arkadaşıyla parayı bölüştükten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Polis güvenlik kameralarından hırsızın Osmanbey istasyonundan metroya bindiğini tespit etti ve kullandığı İstanbulkart takip edilerek hırsız yakalandı.

Hırsızın bir arkadaşı da evinde yakalanarak gözaltına alınırken kimliği belirlenen üçüncü şüpheli aranıyor.

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