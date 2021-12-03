Hırsızı kovalarken dükkânı bıraktığı müşteri tarafından soyuldu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşanan hırsızlıkta, Muhittin Ateş’e ait bir cep telefonu dükkânına sabah saatlerinde müşteri gibi gelip cep telefonu almak isteyen hırsız, bir süre oyalandı.

Cep telefonunu kamerasını inceleyeceği gerekçesiyle dükkânın kapısında duran hırsız, cep telefonu tamiri yapmak için gelen başka bir müşteriyi görünce, Ateş’in boşluğunu yakalayıp kaçtı. Hırsızın ara sokaktan kaçtığını gören Ateş, peşinden koşarak dükkânı cep telefonu tamiri için gelen müşteriye bıraktı. Bir süre bekleyen müşteri Ateş’in gelmediğini görünce kendisi de bir cep telefonu çalarak kaçtı.