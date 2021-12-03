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Hırsızı kovalarken dükkânı bıraktığı müşteri tarafından soyuldu

Hırsızı yakalayamadan dönen esnaf, ikinci bir hırsızlık şokunu kamera kayıtlarını incelerken fark etti

03 Aralık 2021 13:48

Diyarbakır'da bir cep telefonu dükkânında sabah saatlerinde hırsızlık yaşandı, telefonlara bakma bahanesi ile gelen bir kişi elindeki telefonlar ile kaçmaya başladı. Hırsızı kovalayan esnaf, o sırada dükkânı bıraktığı müşteri tarafından iki kez soyuldu.
 
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşanan hırsızlıkta, Muhittin Ateş’e ait bir cep telefonu dükkânına sabah saatlerinde müşteri gibi gelip cep telefonu almak isteyen hırsız, bir süre oyalandı.
 
Cep telefonunu kamerasını inceleyeceği gerekçesiyle dükkânın kapısında duran hırsız, cep telefonu tamiri yapmak için gelen başka bir müşteriyi görünce, Ateş’in boşluğunu yakalayıp kaçtı. Hırsızın ara sokaktan kaçtığını gören Ateş, peşinden koşarak dükkânı cep telefonu tamiri için gelen müşteriye bıraktı. Bir süre bekleyen müşteri Ateş’in gelmediğini görünce kendisi de bir cep telefonu çalarak kaçtı.
 
Hırsızı yakalayamadan dönen Ateş, ikinci bir hırsızlık şokunu kamera kayıtlarını incelerken fark etti. Aynı anda 2 hırsızlık olayı yaşayan Muhittin Ateş, iddiaya göre sürekli dükkânına hırsızların dadandığını kaydetti.
 
Kaynak: İHA
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