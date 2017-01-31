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Hırsızı ararken bu görüntüyle karşılaştı

31 Ocak 2017 14:20

Giresun merkez Aksu mahallesinde bir apartman sakini, apartmandaki dairelerin önünden ayakkabı çalan hırsızı bulmak amacıyla güvenlik kamerasını incelemeye başladı. Güvenlik kamerasını bir süre inceleyen apartman sakini ilginç bir görüntü ile karşılaştı. Sokağın karşısındaki apartmanın önünde soğuk havada üşüyen ve aç kalan bir köpeğin yanına bir kişi geldi. Aç ve üşüyen köpeği seven kişi köpeğe yemek verip üstündeki montu çıkararak üstüne örttü. Bir süre köpeğin başında duran kişi daha sonra köpeğin başından ayrıldı. Güvenlik kamerasını görüntülerini izleyen vatandaş, üstündeki montu çıkartıp üşüyen köpeğin üzerine örten kişinin belediyede çalışan bir isçi olduğunu belirtti.

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güvenlik kamerasıGiresunhırsızköpekmont

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