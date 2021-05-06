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'Hırsız tartışması' bıçaklı kavgaya dönüştü: “Gelsin, babaları gelsin; kurşun 7,5 lira olmuş”

06 Mayıs 2021 12:32

Hırsız oldukları iddiasıyla bıçaklanan iki kişinin yakınlarıyla, bıçaklayanların yakınları arasında kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde 5 Mayıs günü iki kardeş hırsız zannedilerek bıçaklandı. Polis yaptığı çalışmada bıçaklama olayına karıştığı öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı. Adana'da 'Cono' aşıreti olarak bilinenler arasında yaşanan kavgada mahallede karşı karşıya gelen aileler taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler takviye ekip isteyerek ailelere müdahale etti. Çıkan kavganın ardından mahalle adeta savaş alanına döndü. Sokaklar taştan geçilmez hale geldi. Aileler polis tarafından pandemi nedeniyle tam kapanma olduğu bu nedenle evlerine gitmeyenlere ceza yazılacağı söylenilerek evlerine gönderildi.

Bu arada, bir kadının “Gelsin, babaları gelsin. Kurşun 7,5 lira olmuş” demesi dikkat çekti.
Polis mahallede bir süre nöbet tuttu.

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