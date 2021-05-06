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Hintliler yağmur için kurbağaları törenle evlendirdi

06 Mayıs 2021 14:46

Hindistan’da bir kasabaya yağış getirmek için 2 kurbağa törenle evlendirilirken, kurbağa düğününün görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

Hindistan’ın Tripura eyaletindeki küçük bir kasabada Muson yağmurlarını bekleyen halk, kasabaya yağmur yağdırmak için kurbağaları evlendirdi. Kurbağaların evlendirilmesinin kuraklık çeken bölgelere yağış getirdiğine inanan kasaba sakinleri, 2 kurbağayı geleneksel bir törenle evlendirdi. Kurbağa düğününün görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde turuncu bir kıyafet giydirilen ve boynuna çelenk takılan damadın, eflatun bir kıyafet içindeki geline gelenekler uyarınca sindur uyguladığı görülüyor.

Hindistan’da kurbağaların evlendirilmesinin bölgeye yağış getirdiğine inanılıyor. Bu nedenle Hindistan ve Bangladeş'te kurbağaların evlendirilmesi ender görülen bir durum değil.

Temmuz 2019'da Madhya Pradesh eyaletinde bir çift kurbağa evlendirilmişti. Kurbağalar daha sonra bölgede etkili olan aralıksız yağışları durdurmak için yerliler tarafından boşanmıştı.

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