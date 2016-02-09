Hindistan'da bir leopar okula girerek 6 kişiyi yaraladı

Hindistan'ın Bangalore şehrinde dün bir okula giren leopar kendisini yakalamaya çalışan altı kişiyi yaraladı. Leoparı yakalama çabaları 10 saate yakın sürdü. Doğal yaşamı koruma uzmanı Sanjay Gubbi ve orman birimi çalışanı Benny Maurius'un leoparı sakinleştirmeye çalıştıkları sırada pençe darbeleriyle yaralandıkları bildirildi. Vigbyor adlı okula giren leopar uzun uğraşlar sonunda yakalanıp sakinleştirildi ve daha sonra salındı. Doğal yaşamla ilgili yapılan bir nüfus sayımına göre Hindistan'daki leoparların sayısı 12 bin ila 14 bin arasında değişiyor. Sekiz yaşındaki leopar, önce Kundalahalli bölgesindeki okula girerken görüldü. Leopar daha sonra yüzme havuzu yakınlarında bir adama saldırdı. Görüntüler, okulun güvenlik kameralarıyla da kaydedildi. “İlaçlar etkisini gösterince yakalandı” Emniyet yetkilisi S Boralingaiah, "Leoparı yakalamak uzun süren bir mücadeleydi. Sakinleştirici iğneler yapılmış olmasına rağmen, ancak ilaçlar etkisini göstermeye başladığı sıralarda yerel saatle 20.15 civarı yakalanabildi" dedi. Doğal yaşam uzmanı Ravi Ralph, BBC'nin Hintçe servisi Imran Qureshi'ye, leoparın büyük ihtimalle okula yakın bir ormandan girdiğini söyledi. Yakalanan hayvan bir ulusal parka götürülürken aralarında bir televizyon kanalının kameramanının da bulunduğu hafif yaralılar tedavi edildi. Doğal yaşamı koruma gönüllüleri ile çalışanları, insanlar hayvanların yaşam alanlarına tecavüz ettikleri sürece leopar ve benzeri hayvanların yerleşim bölgelerine girmeye devam edecekleri uyarısında bulunuyor. Geçen yıl Hindistan'ın kuzey vilayeti Racastan'daki köye giren bir erkek leoparın kafası metal bir kaba sıkışmış ve ancak beş saat süren çabalar sonunda kaptan çıkarılabilmişti.