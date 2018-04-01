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Hindistan'da bir aracın çarpmasıyla 100 yıllık bina çöktü

01 Nisan 2018 16:06

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Indore kentinde bir otomobilin harap halde olan yaklaşık 100 yıllık bir binaya çarpması, binanın çökmesine yol açtı. En az 10 ölü olduğu belirtildi. Polis başmüfettişi yardımcısı Harinarayanchari Mishra, otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve otel olarak kullanılan yaklaşık 100 yıllık binayı ayakta tutan sütunlardan birine çarptığını söyledi. Polis yetkilisi "Darbe o kadar şiddetliydi ki tüm bina çöktü" dedi. Polis yetkilisi, kurtarma görevlilerinin 12 kişiyi enkazdan çıkardığını ancak 10 kişinin öldüğünü söyledi. 2 kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Ölenlerin çoğunun otel çalışanı ve müşteriler olduğu da belirtiliyor.​ Ülkede sıklıkla düşük kaliteli inşaatlar ve güvenlik kurallarına uyulmaması sonucu bina çökmeleri yaşanıyor. Eylül ayında Mumbai kentinde de 117 yaşındaki bir apartman çökmüş, yaklaşık 30 kişi olayda hayatını kaybetmişti.

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