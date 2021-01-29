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Hindistan polisi bir çiftçiyi sopalarla linç etti

29 Ocak 2021 13:00

Hindistan'da tarımda özelleştirme yasalarının geri çekilmesi için çiftçilerin kasım ayından bu yana sürdürdükleri eylemler, binlerce çiftçinin merkeze doğru hareketiyle devam etti. Hindistan'da Cumhuriyet Günü olarak kutlanan 26 Ocak'ta çiftçiler traktörleriyle birlikte Yeni Delhi'ye yürüdü. Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan çiftçiler, eylemlerini sürdürmek üzere şehir sınırlarından kamp kurdular. 

Sınırda kurulan çiftçi kamplarının boşaltılması talimatının ardından Gazipur sınırına yoğun polis yığınağı yapıldı. Çiftçi sözcüleri ise eylemi sona erdirmeyeceklerini açıkladılar.

Hindistan polisinin bir çiftçiyi sopalarla linç ettiği görüntüler ise kameralara böyle yansıdı.

 

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