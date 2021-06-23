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Hindistan'da yaşlı kadına zorla Koronavirüs aşısı yapıldı

Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu

23 Haziran 2021 21:14

Hindistan’da Koronavirüs aşısı olmak istemeyen yaşlı bir kadına görevliler tarafından kolları tutularak zorla aşı yapıldı.

Hindistan’da Covid-19’a karşı ücretsiz olarak devam eden aşılama kampanyasında hâlâ birçok kişi aşıdan korktuğu veya güvenmediği için aşı yaptırmıyor. Bazı bölgelerde ise halk sağlık çalışanlarına taşlı sopalı saldırı düzenliyor.

Ülkede Covid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, aşı olmak istemeyen vatandaşlara ise zorla aşılama yapıldığı ortaya çıktı.

Bihar eyaletinde, güvenlik güçlerinin ve sağlık görevlilerinin aşı olmak istemeyen yaşlı bir kadını kollarından tutarak zorla aşı yaptığı anlara ait görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadının aşı yaptırmak istememesi rağmen, kolları tutularak zorla aşının uygulandığı görüntüler çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Hindistan’da toplam vaka sayısı 30 milyon 67 bin 305’e, toplam can kaybı ise 391 bin 385’e ulaştı. Ülkede devam eden aşılama kampanyasında ise nüfusun yüzde 18,2’si tek doz, yüzde 4,8’ine ise iki doz aşı uygulandı.

Kaynak: İHA

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