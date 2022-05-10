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Hindistan'da yakalamaya çalıştığı leopar, polise saldırdı

10 Mayıs 2022 11:02

Hindistan'ın Haryana eyaletinde bulunan leopar, güvenlik güçleri tarafından güçlükle yakalanırken, leopar yakalamaya çalıştığı polise saldırdı. Hindistan'ın Haryana eyaletinde Behrampur köyünde polis, leopar ihbarı üzerine harekete geçti. Köylülerin, leopar gördüklerini polise bildirmelerinin ardından olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ve Orman Bakanlığı'ndan yetkililer geldi. Polise saldıran leopar uzun uğraşlar sonunda sakinleştirilerek, bakanlık yetkililerine teslim edildi.

HindistanHaryanaleoparsaldırıpolis

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