Hindistan'da tren vagonları karantina hastanesine dönüştürüldü

Hindistan Demiryolları ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, Koronavirüs (Covid-19) hastaları için tren vagonlarınının hastaneye dönüştürüldüğünü açıkladı.



Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda birçok ülke karantina hastane uygulamasına gidiyor.

Hindistan Demiryolları ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, sosyal medya hesabından “Koronavirüs hastaları için rahat izolasyon olanakları sağlamak üzere modifiye edilmiştir” diye duyurduğu tren vagonları karantina hastanesine dönüştürüldü.

Vagonlardan oluşan karantina hastanesini gezen Goyal, hastanede her türlü tıbbi malzemenin halka sunulduğu belirtti.