Hindistan’da son 24 saatte 33 bin Koronavirüs vakası kaydedildi

Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 33 bin yeni Koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama göre, ülkede son 24 saatte 33 bin yeni Koronavirüs vakası kaydedildi. Ülke genelindeki toplam Koronavirüs vaka sayısı 9 milyon 677 bin 203’a yükseldi. Ülkede son 24 saatte 391 kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, Koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bin 590 olarak açıklandı.

Hindistan, 15 milyon 159 bin 529 Koronavirüs vakası görülen ABD’nin ardından dünyada en çok vaka görülen 2. ülke konumunda bulunuyor. Hindistan sağlık yetkilileri, festival sezonundaki kalabalık pazarlar ve caddelerin yoğun olması göz önüne alınırken günlük vaka sayısının en az 50 bin olmasının beklendiğini vurguladı.

Hindistan’da Eylül ayında bir günde 97 bin Koronavirüs vakası görülmüştü.